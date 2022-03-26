«Бостон» победил «Айлендерс»

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Айлендерс» со счетом 6:3.

Голы в составе хозяев забили Крэйг Смит, Тейлор Холл, Давид Пастрняк, Брэд Маршанд, Эрик Хаула и Джейк Дебраск. У гостей отличились Брок Нельсон, Андерс Ли и Зак Паризе.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 38 из 44 бросков.

«Бостон» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» — десятый.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Айлендерс» — 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)

Голы: Смит — 15 (Карло, Койл), 4:03 — 1:0. Холл — 14 (бол., Макэвой, Маршан), 19:26 — 2:0. Нельсон — 30 (Хара, Ли), 19:48 — 2:1. Пастрняк — 37 (Хаула, Холл), 22:13 — 3:1. Маршан — 28 (Бержерон), 23:56 — 4:1. Ли — 25 (бол., Пажо, Добсон), 25:12 — 4:2. Хаула — 9 (Пастрняк, Холл), 34:33 — 5:2. Дебраск — 15 (Маршан, Макэвой), 38:18 — 6:2. Паризе — 10 (бол., Бовилье, Палмиери), 54:43 — 6:3.

Вратари: Ульмарк — Варламов.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 44 (19+17+8) — 27 (13+9+5).

26 марта. Бостон. TD Garden.