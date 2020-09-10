Боровицки намерен покинуть «Оттаву». Защитник провел в клубе 9 лет

Защитник «Оттавы» Марк Боровицки заявил, что намерен продолжить карьеру в другом клубе.

— Я почти десять лет провел в этой организации, — цитирует Боровецки Ottawa Sun. — Никаких сомнений, это конец главы, и у меня от нее останется много положительных воспоминаний. Не хочу быть неблагодарным, но пришло время уйти.

Думаю, это верное решение для обеих сторон. Мы как бы пришли к согласию, что это лучший вариант для нас.

В 2008 году Боровецки стал первым местным игроком, задрафтованным «Оттавой», и выступал за клуб с сезона-2011/2012.