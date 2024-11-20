Михайлов — об Овечкине: «Любая травма выбивает игрока из колеи»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал травму капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Любая травма выбивает игрока из колеи. Особенно, когда он набрал хорошую форму. Это все очевидно. Я лишь желаю Александру, чтобы он поскорее вылечился и вернулся на лед», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».
Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», 39-летний нападающий получил травму голени, он вернется в строй в ближайшие недели. В среду форвард пройдет дополнительное обследование с врачами команды в Вашингтоне.
На счету Овечкина 868 голов в 1444 матчах НХЛ. Россиянину до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.
Источник: ВсеПроСпорт
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|03:00
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Питтсбург – Тампа-Бэй
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|20.11
|03:00
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Оттава – Эдмонтон
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Сент-Луис – Миннесота
|2 : 4
|20.11
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|
Виннипег – Флорида
|6 : 3
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Чикаго – Анахайм
|2 : 3
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|
Калгари – Айлендерс
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|20.11
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|
Ванкувер – Рейнджерс
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