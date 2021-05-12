Боргстрем подписал контракт с «Чикаго» на два года

Нападающий Хенрик Боргстрем подписал контракт с «Чикаго». Соглашение с 23-летним финном рассчитано на два года, сообщает сайт клуба 12 мая.

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Forward Henrik Borgstr?m has signed a 2-year deal that runs through the 2022-23 season. #Blackhawks pic.twitter.com/fsmNoR9VfB — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) May 12, 2021

Боргстрем был выбран «Флоридой» на драфте-2016 под общим 23-м номером. Всего в НХЛ он провел 58 матчей и набрал 19 (9+10) очков.

В результате обмена Борстрем оказался в «Чикаго». Но этот сезон он отыграл в Финляндии в составе клуба ХИФК.