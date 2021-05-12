Боргстрем подписал контракт с «Чикаго» на два года
17:11
Нападающий Хенрик Боргстрем подписал контракт с «Чикаго». Соглашение с 23-летним финном рассчитано на два года, сообщает сайт клуба 12 мая.
Боргстрем был выбран «Флоридой» на драфте-2016 под общим 23-м номером. Всего в НХЛ он провел 58 матчей и набрал 19 (9+10) очков.
В результате обмена Борстрем оказался в «Чикаго». Но этот сезон он отыграл в Финляндии в составе клуба ХИФК.
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