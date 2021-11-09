Бондра поздравил Овечкина с 741-й шайбой в НХЛ

Бывший нападающий «Вашингтона» Петер Бондра поздравил Александра Овечкина с 741-й шайбой в НХЛ.

«Поздравляю! Ещё одна ночь... Ещё один достигнутый этап», — написал Бондра в своём «твиттере».

Бондра выступал за «Вашингтон» с 1990 по 2003 год.

36-летний Овечкин в прошедшей встрече набрал всего 3 (1+2) очка, став автором третьего гола «Кэпиталз». Он забросил свою 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ и догнал Бретта Халла, который занимает четвертое место в истории лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола). Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).