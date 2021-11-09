Бондра поздравил Овечкина с 741-й шайбой в НХЛ
07:10
Бывший нападающий «Вашингтона» Петер Бондра поздравил Александра Овечкина с 741-й шайбой в НХЛ.
«Поздравляю! Ещё одна ночь... Ещё один достигнутый этап», — написал Бондра в своём «твиттере».
Бондра выступал за «Вашингтон» с 1990 по 2003 год.
36-летний Овечкин в прошедшей встрече набрал всего 3 (1+2) очка, став автором третьего гола «Кэпиталз». Он забросил свою 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ и догнал Бретта Халла, который занимает четвертое место в истории лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола). Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
Congrats! Another night... Another milestone! pic.twitter.com/r7rbceWuDl— Peter Bondra (@PeterBondra12) November 9, 2021
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