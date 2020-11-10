Большинство игроков НХЛ хотят, чтобы регулярный чемпионат состоял из 50 матчей

Интернет-портал The Athletic провел анонимный опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги. Они отвечали на вопросы о предстоящем сезоне, который должен пройти в урезанном формате из-за коронавируса.

58,6 процента опрошенных хотят, чтобы регулярный чемпионат состоял не более, чем из 50 матчей. За 60 матчей проголосовали 26,5 процента. За 70 матчей — 11,8.

79,4 процента респондентов ответили, что готовы и не боятся проводить матчи с болельщиками. Еще 17,6 проголосовали за допуск ограниченного числа фанатов на трибуны.

32,4 процента опрошенных заявили, что не готовы снова играть в «пузыре». 61,8 процента готовы смириться с таким условием, но только на пол сезона.