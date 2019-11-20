Форвард «Каролины» Андрей Свечников поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2). В этой игре он отметился забитым голом.

— Большая победа для нас, — сказал Свечников после матча. — Третья встреча подряд на выезде, и нужно было выигрывать обязательно, чтобы сохранить хорошее расположение в таблице. Слава Богу, мы победили.

— В 21 матче вы забросили 10 шайб. Есть ли какая-то планка на сезон — 30, 40 голов? Может быть, на «Ришар» замахнетесь?

— Не ставлю для себя каких-то конкретных целей. Главная задача — быть лучшим и помогать своей команде выигрывать.

— Вы выходите в тройке с Себастьяном Ахо и Теуво Терявяйненом. На льду смотритесь абсолютно сногсшибательно.

— Да, между нами есть, может быть, небольшая химия, ведь мы сыграли всего несколько матчей вместе. Но мы точно знаем, что с каждой игрой будем становится все лучше и лучше. (Виктория Булахова).

Полностью интервью Андрея Свечникова — здесь.