Болельщики вывесили флаг России на матче «Флорида» — «Каролина»

Болельщики «Флориды» вывесили флаг России в ходе домашнего матча «Пантерз» с «Каролиной» (6:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Эпизод попал в трансляцию в концовке матча. Болельщики вывесили российский флаг недалеко от ворот «Флориды».

Российский флаг на матче «Флорида» — «Каролина». Фото Скриншот трансляции

За «Пантерз» выступают два российских хоккеиста — голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. В минувшем сезоне команда выиграла Кубок Стэнли.