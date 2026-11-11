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Болельщики «Виннипега» освистали и оскорбляли Хеллибака перед первым матчем против бывшего клуба

Дмитрий Сомов

Болельщики «Виннипега» встретили свистом голкипера «Нью-Джерси» Коннора Хеллибака перед матчем регулярного чемпионата НХЛ. Вратарь впервые приехал на арену своей бывшей команды после октябрьского обмена. Недовольство трибун было слышно уже во время предматчевой раскатки, сообщает Sportsnet.

Часть зрителей скандировала «Трус!» в адрес Хеллибака. Американский голкипер вышел на раскатку, но в матче не участвовал — тренерский штаб «Девилз» заранее объявил о решении оставить его запасным. Ворота гостей защищал Джейк Аллен.

«Виннипег» победил со счетом 4:2. По две шайбы забросили Доусон Мерсер и Кайл Коннор. Мерсер перешел в «Джетс» в рамках обмена Хеллибака 23 октября. Канадский клуб также получил в этой сделке вратаря Нико Доуса, который провел матч против «Нью-Джерси» и отразил 19 бросков.

33-летний Хеллибак выступал за «Виннипег» с сезона-2015/16. Он трижды получал награду лучшему вратарю НХЛ «Везина Трофи» и однажды стал обладателем приза самому ценному хоккеисту сезона «Харт Трофи».

«Виннипег» после запроса Хеллибака об обмене, пропуска вратарем тренировочного лагеря и начала сезона в итоге обменял его в «Нью-Джерси».

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Коннор Хеллебайк
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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3 Бостон 19 13 6 27
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