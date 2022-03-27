Болельщики «Вашингтона» забросали лед яблоками в честь 1000-го очка Бэкстрема

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3).

После того, как форвард забил, болельщики забросали арену яблоками с надписью, посвященной тому, что хоккеист преодолел отметку в 1000 набранных очков в составе команды.

Бэкстрем набрал 1000-е очко в игре с «Эдмонтоном» 9 марта. Перед сегодняшней игрой с «Нью-Джерси» «Вашингтон» устроил торжественную церемонию в честь этого события, форвард вышел на чествование вместе с семьей, ему подарили золотую клюшку.

После игры в раздевалке «Вашингтона» Бэкстрема забросали яблоками его одноклубники.

celebrating tonight's win in the only appropriate manner pic.twitter.com/Tcbid0ZxLI — Washington Capitals (@Capitals) March 27, 2022

На счету Бэкстрема 1006 (264+742) очков в 1044 матчах за «Вашингтон». 34-летний форвард играет за «Кэпиталз» с 2007 года.