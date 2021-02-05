Болельщики «Вашингтона» в соцсетях считают, что Овечкину по силам обогнать Гретцки

Болельщики «Вашингтона» прокомментировали выход Александра Овечкина на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (2:4) 35-летний россиянин забросил 709-ю шайбу в лиге и обогнал Майка Гартнера. Лидером по количеству голов в истории НХЛ является Уэйн Гретцки (894).

WJ: «Наслаждайтесь, мы наблюдаем игрока, который забросил более 700 шайб. Мы можем увидеть такое еще нескоро».

David Suits: «Овечкин вполне спокойно может выйти на 4-5 место по голам в истории к концу этого сезона. Он точно доберется до второго места. Обогнать Гретцки будет трудно, но это возможно. Все зависит от того, насколько долго и как продуктивно будет играть Александр. В среднем за матч он забрасывает больше, чем все, кто выше него в списке, кроме Гретцки. Будет интересно смотреть за этой гонкой».

LeoEducated: «Когда вы сравниваете Овечкина с Гретцки, помните: Ови забивает свои голы без «телохранителей», в отличие от канадца».

Drew Livingstone: «После двух локаутов и пандемии Овечкин все еще показывает, что способен догнать Гретцки. Поздравляю с 709-й шайбой!»

SeventhMann: «Если Ови сохранит такую же продуктивность, то забьет где-то 910 голов за карьеру».

Greg Conlin: «Овечкин определенно может догнать Гретцки, он — монстр в плане физики».

Josh Benetau: «Овечкин бы уже забросил больше 800 голов, если бы не локаут и пандемия».

Carson Fleno: «Овечкин возглавит список бомбардиров в НХЛ, да он способен забить даже 1000 голов».