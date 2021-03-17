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Болельщики признали шайбу Капризова лучшим голом недели в НХЛ. Видео

10:38
Кирилл Капризов. Фото nhl.com
Кирилл Капризов. Фото nhl.com
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Пользователи NHL Network признали шайбу форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в ворота «Аризоны» (3:0) лучшим голом прошедшей недели.

Российский форвард получил 41,1% голосов респондентов, на втором месте шайба нападающего Остона Мэттьюза в ворота «Виннипега» (34%), на третьем — гол бомбардира «Эдмонтона» Леона Драйзайтля во встрече с «Оттавой» (24,6%).

Всего в голосовании приняли участие 512 участников.

23-летний Капризов в дебютном сезоне НХЛ провел 27 матчей, в которых набрал 25 (10+15) очков.

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