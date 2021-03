Болельщики признали шайбу Капризова лучшим голом недели в НХЛ. Видео

Пользователи NHL Network признали шайбу форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в ворота «Аризоны» (3:0) лучшим голом прошедшей недели.

Российский форвард получил 41,1% голосов респондентов, на втором месте шайба нападающего Остона Мэттьюза в ворота «Виннипега» (34%), на третьем — гол бомбардира «Эдмонтона» Леона Драйзайтля во встрече с «Оттавой» (24,6%).

Всего в голосовании приняли участие 512 участников.

We should start putting an «all of the above» option on these polls.



For now, vote for Goal of the Week below! #NHLNow