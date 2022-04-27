«Двигается как Дацюк». Болельщики оценили финт Панарина в матче с «Каролиной»

Болельщики оценили финт Панарина в матче с Каролиной

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Каролине» со счетом 3:4.

Форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин в середине первого периода обыграл защитника «Харрикейнз» Джейккоба Славина.

Болельщики в соцсетях оценили финт 30-летнего россиянина: «Послал его искать свою судьбу», «Лучший плеймейкер лиги», «Невероятно», «Двигается как Павел Дацюк».