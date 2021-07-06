Болельщики «Колмабуса» почтили память погибшего Кивлениекса
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Болельщики «Коламбуса» почтили память вратаря команды Матисса Кивлениекса, который погиб 4 июля.
Фанаты «Блю Джэкетс» вывесили воздушные шарики и плакаты в память о хоккеисте у стадиона клуба. Голкипер трагически погиб в 24 года в воскресенье, 4 июля.
Кивлениекс начинал карьеру в рижском клубе «Призма». В 2013 году он уехал играть в Северную Америку, где со временем он попал в систему «Коламбуса».
Всего в НХЛ Кивлениекс провел восемь матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 процента отраженных бросков.
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