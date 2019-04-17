Болельщики "Коламбуса" пролили пиво на Тортореллу, радуясь голам

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла рассказал, что на него вылили пиво во время празднования голов команды в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ с "Тампа-Бэй" (7:3). После этой победы "Коламбус" вышел в следующий раунд.
– Болельщики проявили себя фантастически! Мне на голову с трибун лилось пиво. Два пива, – цитирует SportingNews Тортореллу. – Меня это, конечно, не беспокоит. Мы счастливы.
No one is safe from airborne beer during goal celebrations in Columbus, not even John Tortorella. 😂– Sporting News Canada (@sportingnewsca) 17 апреля 2019 г.
(📽: @Sportsnet)pic.twitter.com/ORlUZUtjxI
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