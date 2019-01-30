Болельщики "Коламбуса" освистали Панарина

Болельщики "Коламбуса" публично выразили недовольство в адрес нападающего Артемия Панарина перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало"​. Когда комментатор объявлял имя россиянина и первый раз коснулся шайбы, некоторые фанаты на трибунах недовольно кричали.

Напомним, агент россиянина Дэн Мильштейн заявил, что переговоры по новому контракту игрок намерен отложить до лета.

Панарин не будет обсуждать новый контракт с "Коламбусом" до конца сезона //

​Прощай, Коламбус? Карьера Панарина в "Джэкетс" подходит к концу