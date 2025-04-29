Болельщики «Каролины» забросали газон у дома Свечникова кепками после его хет-трика

Фанаты «Каролины Харрикейнз» забросали кепками лужайку перед домом российского форварда Андрея Свечникова. Ранее он оформил хет-трик в матче с «Нью-Джерси Девилз».

«Как же здорово Свечникова поддерживают соседи после его хет-трика за «Харрикейнз», — написал журналист The Herald Sun Тэд Огберн в социальных сетях.

«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 5:2. Свечников оформил свой второй хет-трик в плей-офф НХЛ за карьеру.

В матчах НХЛ болельщики традиционно бросают кепки на лед, когда игрок забрасывает три шайбы.

«Каролина» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1. Следующий матч состоится в ночь на 30 апреля в Роли.