29 апреля, 12:43

Болельщики «Каролины» забросали газон у дома Свечникова кепками после его хет-трика

Камила Абдурахманова
корреспондент
Форвард «Каролины» Андрей Свечников
Андрей Свечников.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Фанаты «Каролины Харрикейнз» забросали кепками лужайку перед домом российского форварда Андрея Свечникова. Ранее он оформил хет-трик в матче с «Нью-Джерси Девилз».

«Как же здорово Свечникова поддерживают соседи после его хет-трика за «Харрикейнз», — написал журналист The Herald Sun Тэд Огберн в социальных сетях.

«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 5:2. Свечников оформил свой второй хет-трик в плей-офф НХЛ за карьеру.

В матчах НХЛ болельщики традиционно бросают кепки на лед, когда игрок забрасывает три шайбы.

«Каролина» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1. Следующий матч состоится в ночь на 30 апреля в Роли.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
  • Neil

    И где фото??

    29.04.2025

    • Михайлов рассказал, что украинцы в Канаде провоцировали его в бытность игроком

    Овечкин пропустил тренировку после четвертого матча серии с «Монреалем» в Кубке Стэнли
