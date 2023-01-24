Болельщики «Калгари» гулом встретили Годро. Он перешел в «Коламбус» летом

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Коламбус».

Болельщики хозяев гулом встретили форварда «Блю Джэкетс» Джонни Годро, когда он впервые коснулся шайбы в этой встрече. Также фанаты освистали его во время исполения буллита, который игрок не смог реализовать. 29-летний американец перешел из «Калгари» в «Коламбус» летом 2022 года.

В текущем сезоне Годро провел 46 матчей, в которых набрал 44 (13+31) очка.

A big loud «BOO» for Johnny Gaudreau as he touches the puck for the first time in Calgary as a visiting player pic.twitter.com/Mzu0I4PwGX — Tim and Friends (@timandfriends) January 24, 2023