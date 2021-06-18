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Болельщики из Америки недовольны симуляцией Кучерова в матче против «Айлендерс»

09:01
Никита Кучеров. Фото twitter.com/TBLightning
Никита Кучеров. Фото twitter.com/TBLightning
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Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров подвергся резкой критике после третьего матча серии полуфинала Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:1, 2-1 в серии).

В конце второго периода при счете 1:1 Кучеров добился удаления защитника «Айлендерс» Адама Пелеча за блокировку. Большинство в итоге принесло победную шайбу. По мнению фанатов, Кучеров симулировал.

Вот, что пишут про него в Twitter:

@RichZagon1: «Легкое касание, и Кучеров вновь ведет себя так, будто его убили».

@njgrlinnc: «Я так ненавижу Кучерова! Он заслуживает премию «Эмми».

@Adams_Ryno: «Дайте угадаю, что происходит: удаление на Кучерове (на ком же еще), а «Тампа» вновь в большинстве».

@Nicolast09: «Кучеров — просто девчонка, которая ныряет и все время симулирует любое касание с ним».

@sportsfan03578: «Кучеров такая сволочь!».

@garik16: «Отвратительное удаление. И снова адская актерская игра Кучерова».

Кучеров пропустил почти весь сезон из-за травмы. В плей-офф он провел 14 матчей, в которых набрал 23 (5+18) очков.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей