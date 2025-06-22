Хоккей
22 июня, 21:36

Болельщики «Флориды» принесли на чемпионский парад флаг США с изображением Бобровского

Игнат Заздравин
Корреспондент
Флаг США с изображением Сергея Бобровского.
Фото Getty Images

Болельщики «Флориды» посетили чемпионский парад команды с флагом США, на котором был изображен российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский.

18 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче финальной серии и во второй раз подряд стала победителем Кубка Стэнли. Помимо Бобровского, за команду выступает российский защитник Дмитрий Куликов.

«Флорида» стала победителем Кубка Стэнли во второй раз подряд. Кроме того, команда третий раз кряду вышла в финал плей-офф НХЛ.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли 2025 «Эдмонтон» — «Флорида»: главные материалы
Мбоко — после победы в финале турнира в Монреале: «Это была невероятная неделя»
Как Бобровский обошел Овечкина и Кучерова? Сколько голосов у Ротенберга и Ларионова? Лауреаты хоккейного сезона
Бобровский — лучший хоккеист России этого сезона. Командный успех важнее личного
Отец Бобровского: «Считаю, у «Флориды» есть серьезные шансы на третий Кубок Стэнли подряд»
Отец Бобровского рассказал о противостоянии сына с Макдэвидом
«Сыну никогда ничего легко не давалось». Интервью с отцом Бобровского
  • Женек10

    а что нам, плакать ? лайк значит гордость, а не просто одобрение заметки или события ? это показывает, насколько его любят местные болельщики. сам Сергей был обернут в наш флаг. так в чем проблема ?

    23.06.2025

  • андр

    Забавный флаг с Сергеем. Празднуют болельщики!

    23.06.2025

  • Фирсыч

    И, судя по лайкам, мы этим гордимся??!

    23.06.2025

  • spartsmen

    серёге длинные волосы больше идут, чем стрижка под деточкина.

    22.06.2025

  • zg

    ииХаФа будет счастлива!)

    22.06.2025

    • Тренер Федоров рассказал, как Василий Уткин отреагировал бы на рекорд Овечкина

    Бобровский на чемпионском параде «Флориды»: «Мне нравится так собираться в это время года»
