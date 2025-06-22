Болельщики «Флориды» принесли на чемпионский парад флаг США с изображением Бобровского

Болельщики «Флориды» посетили чемпионский парад команды с флагом США, на котором был изображен российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский.

18 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче финальной серии и во второй раз подряд стала победителем Кубка Стэнли. Помимо Бобровского, за команду выступает российский защитник Дмитрий Куликов.

«Флорида» стала победителем Кубка Стэнли во второй раз подряд. Кроме того, команда третий раз кряду вышла в финал плей-офф НХЛ.