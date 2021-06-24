Болельщики «Айлендерс» забросали лед пивными банками после победы над «Тампой»
07:44
Болельщики «Айлендерс» после победы в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй» (3:2 ОТ, 3-3 в серии) закидали лед пивными банками. Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард Энтони Бовиллье.
Решающая игра серии пройдет в Тампе 26 июня (начало — в 3.00 по московскому времени).
The scene in Long Island as Islanders fans celebrate the huge Game 6 OT win by throwing beer cans on the ice ?pic.twitter.com/XiFufsxFDg— Hockey Night in Canada (@hockeynight) June 24, 2021
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