Более 30 тысяч человек собрались в центре Сент-Луиса для просмотра шестого матча финала. "Блюзмены" могут стать чемпионами

Перед шестым матчем финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луисом" и "Бостоном" в центре Сент-Луиса собрались более 30 тысяч человек. В случае победы "блюзмены" впервые в своей истории станут чемпионами.

– Обозначенная зона на Маркет-стрит достигла своей вместимости. Если вы еще планируете присоединиться к нам в центре этим вечером, имейте в виду, что не сможете получить доступ к этой области, – отмечено в официальном Твиттере "Сент-Луиса".