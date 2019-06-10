Более 30 тысяч человек собрались в центре Сент-Луиса для просмотра шестого матча финала. "Блюзмены" могут стать чемпионами

Перед шестым матчем финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луисом" и "Бостоном" в центре Сент-Луиса собрались более 30 тысяч человек. В случае победы "блюзмены" впервые в своей истории станут чемпионами.
30,000+ at the @StLouisBlues’ watch party in downtown St. Louis right now. 🤯 🔉— theScore (@theScore) 9 июня 2019 г.
(🎥: @RobertDEdwards) pic.twitter.com/SA9DU6HCQb
– Обозначенная зона на Маркет-стрит достигла своей вместимости. Если вы еще планируете присоединиться к нам в центре этим вечером, имейте в виду, что не сможете получить доступ к этой области, – отмечено в официальном Твиттере "Сент-Луиса".
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