Болди — о голевой передаче Капризова: «Лучший пас, который я когда-либо видел»

Нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди прокомментировал игру форварда «Уайлд» Кирилла Капризова во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:2).

«Возможно, это был лучший пас, который я когда-либо видел. Мне даже делать особо ничего не пришлось. Это было невероятно. Он, безусловно, особенный хоккеист. Вы видите, как он играет, как усердно работает, но то, что он сохранил самообладание и сделал этот пас, было невероятно», — цитирует хоккеиста пресс-служба.

«Миннесота» сравняла счет в серии — 1-1. 27-летний россиянин отметился во втором матче голом и результативной передачей.

Следующая игра между командами состоится 25 апреля в Миннесоте.