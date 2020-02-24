Богосян подписал контракт с «Тампой» до конца сезона

Бывший защитник «Баффало» Зак Богосян стал игроком «Тампы-Бэй». 29-летний американец подписал с «Лайтнинг» контракт до конца сезона с зарплатой 1,3 миллиона долларов.

Богосян находился в статусе свободного агента. «Баффало» выставил его на драфт отказов и хотело отправить в фарм, но игрок отказался ехать в АХЛ. После этого контракт с защитником был расторгнут.

За карьеру в НХЛ Богосян принял участие в 636 матчах и набрал 194 (53+141) очка. Он был выбран под общим 3-м номером «Атлантой» на драфте-2008.