Богдан Киселевич: «В НХЛ есть проблема, что ты из России»

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич, начавший прошлый сезон за «Флориду», в интервью «СЭ» рассказал, почему посреди сезона он выпал из состава команды. Впоследствии игрока обменяли в «Виннипег».

— У команды не было побед, нужно было что-то менять, сделали такой выбор, — отметил Киселевич. — Подняли некоторых из фарм-клуба. После травмы вышел нападающий Трочек — в паре матчей победили, повезло. Я тогда уже понял, что буду играть меньше, но не предполагал, что настолько. Я в первый раз с таким столкнулся. Сложно это обосновать. До сих пор не могу точно сказать, в чем дело, но уже сейчас понимаю — возможно, где-то недоработал. Привык минимизировать ошибки, а в НХЛ наоборот — нужно нагнетать. Знал бы — готовился бы иначе.

— Что бы вы изменили в своей подготовке?

— По-другому провел бы предсезонку. И НХЛ не такая страшная, как кажется со стороны. Нужно было играть в свой хоккей, не бояться. Есть проблема, что ты из России. Не такой взрывной, как они, не такой вертикальный хоккей у нас. В НХЛ все отдают меньше передач. Мы почти не тренировали там раскаты. Только старты и взрывы, что стало для меня сюрпризом. С тренером тоже были разногласия. Он говорил мне: «Еще раз ты отдашь вместо того, чтобы бросить по воротам — сядешь». Подтрунивал, но все равно. Все это в комплексе привело к тому, что я сижу здесь с вами сейчас.

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