Шлеменко: «Очень плохо, что Овечкин пьет пиво после матчей»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко отреагировал на слова о том, что хоккеист Александр Овечкин выпивает после матчей.

«Александр Овечкин пьет пиво после матчей? Это очень плохо», — сказал Шлеменко в интервью «СЭ».

«Я знаю многих людей, которые так же выпивают, контролируя себя. По ним, во-первых, не скажешь, что они пьяные. Они себя ведут достойно. Но а сколько у нас тех, кто не может себя так вести? Сколько у нас тех, кто сбивает людей, в остановки влетает?! Чуть ли не каждую неделю происходит. Кто-то дичь исполняет, в пьяном состоянии может ребенка своего убить... сварить ребенка, еще что-то сделать. Начинается же это с чего-то безобидного, понимаете? У любого наркомана спроси, с чего он начал? С самого простого — с травы. Потом потихоньку дальше и дальше разогнался. Так же и здесь. С чего это начинается? Конечно же, с пива. Если он держит себя в руках, если он может... Плюс у каждого человека разная генетическая восприимчивость алкоголя. Это реально доказано. И есть даже целые национальности, которым вообще противопоказана даже капля. Хочешь — пей. Не надо про это говорить... Если ты человек публичный, медийный, то автоматом с тебя будут брать пример».

31 мая на турнире RCC в Екатеринбурге Шлеменко проведет бой против Влада Ковалева по прозвищу «Белаз».

Всего на счету 40-летнего Шлеменко в ММА 66 побед, 15 поражений, 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.