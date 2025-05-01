Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

1 мая, 00:10

Шлеменко: «Очень плохо, что Овечкин пьет пиво после матчей»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Шлеменко.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко отреагировал на слова о том, что хоккеист Александр Овечкин выпивает после матчей.

«Александр Овечкин пьет пиво после матчей? Это очень плохо», — сказал Шлеменко в интервью «СЭ».

«Я знаю многих людей, которые так же выпивают, контролируя себя. По ним, во-первых, не скажешь, что они пьяные. Они себя ведут достойно. Но а сколько у нас тех, кто не может себя так вести? Сколько у нас тех, кто сбивает людей, в остановки влетает?! Чуть ли не каждую неделю происходит. Кто-то дичь исполняет, в пьяном состоянии может ребенка своего убить... сварить ребенка, еще что-то сделать. Начинается же это с чего-то безобидного, понимаете? У любого наркомана спроси, с чего он начал? С самого простого — с травы. Потом потихоньку дальше и дальше разогнался. Так же и здесь. С чего это начинается? Конечно же, с пива. Если он держит себя в руках, если он может... Плюс у каждого человека разная генетическая восприимчивость алкоголя. Это реально доказано. И есть даже целые национальности, которым вообще противопоказана даже капля. Хочешь — пей. Не надо про это говорить... Если ты человек публичный, медийный, то автоматом с тебя будут брать пример».

31 мая на турнире RCC в Екатеринбурге Шлеменко проведет бой против Влада Ковалева по прозвищу «Белаз».

Всего на счету 40-летнего Шлеменко в ММА 66 побед, 15 поражений, 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Хоккей
Александр Шлеменко
ММА
Читайте также
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
«Ови может выбить тысячу». Гретцки пошутил про машину, Кросби ответил за Овечкина
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 901-го гола Овечкина в лиге
Ротенберг — о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «Даст импульс, будет популяризировать хоккей»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин забил и начал новую погоню за Гретцки. А «Вашингтон» выходит из сумрака
Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 978-го гола Александра
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Nazarov Zakhar

    согласен с умным шлеменко-пьёшь пиво долго не поиграешь,труба карьере.

    01.05.2025

  • spartsmen

    у нас был пивзавод, заложенный братьями фишер в 1875 году. там варили не бурду, поэтому я привык к хорошему пиву. как его в перестройку разорили и поставили чёртову модульную балтику, так я эту бурду пить и перестал. думаю, надо купить самогонный аппарат, наконец. хотя жена будет резко возражать. или у корефана покупать. он сам для себя тоже экспериментирует по всякому...

    01.05.2025

  • Bodhishatva

    А когда все после победы в чемпионатах в кубки бухлишко наливают всей командой? И не хоккей, который стран 20 смотрит, а футбол, который смотрит весь мир. А когда шлеменки лежачих бьют по голове, это как?

    01.05.2025

  • Bodhishatva

    Что-то ты, дорогой друг, вообще не в тему написал.

    01.05.2025

  • Curandero71

    Шлему вот больше занятся нечем, как ярлыки развешивать. Для хоккеиста пара банок пива после игры совершенно естественная тема. И пьют они пиво вовсе не для того, чтобы нажраться. Пиво, внезапно, очень способствует быстрому восстановлению после серьёзных физических нагрузок.

    01.05.2025

  • Jackson 57

    И как всё то, что вы тут приводите, соотносится с баночкой пива?

    01.05.2025

  • Jackson 57

    Видимо, у мордобойца уже от одной баночки крышу сносит. А вот не надо было жрать всяких допингов и прочей химии...

    01.05.2025

  • Jackson 57

    Ну так ведь не сам же Овечкин этим занимается. Это пишущая звездобратия услыхала где-то и давай трубить. Видимо, в надежде, что пивоваренные компании раскошелятся:))

    01.05.2025

  • оппонент

    Я варю десятки сортов пива чисто из гурманских побуждений. В молодости дули погань из автопоилок по 20 коп. кружка и казалось - ничего, нормально, просто сравнивать было не с чем, разве, что на московской Олимпиаде чешский Радгост продавали. Занимаюсь самогоноварением (точнее получением спирта), но только для настоек.

    01.05.2025

  • spartsmen

    я и раньше-то пиво пил не часто, а сейчас - и вовсе не пью. у другана-любителя спор выиграл: он не определил пиво наше за 45 (условно) рублей, за 150 (лицензионное) и за 250 (чисто швеция). уж лучше не морочить себе голову и пить спирт, разведённый водой. моя тёща, когда была сильно моложе, делала прекрасное вино и самогон. вот от этого никогда бы не отказался.

    01.05.2025

  • AndersenRUS

    Душнила!

    01.05.2025

  • оппонент

    Промышленное пиво (лагер) по завершении брожения подвергается пастеризации (нагревается до 66 градусов). При этом погибают оставшиеся дрожжи и после фильтрации газируется углекислотой из баллонов и разливается по бутылкам. Никаких консервантов при этом не используется. Всё это страшилки из телевизора. Не высокое качество отечественного промышленного пиво объясняется только использованием низкопробных компонентов (солода, хмеля и дрожжей) и несовершенством технологии, а зачастую упрошением процессов для удешевления. Это коротко. Я в домашних условиях получаю прекраное пиво (эль), которое давно заценили мои друзья.

    01.05.2025

  • оппонент

    Технология производства пива и эля различается только тем, что брожение эля происходит при более высоких температурах по сравнению с лагером (пивом в понятиях обывателя, что стоит на прилавках магазинов). Сбродивший эль разливается по бутылкам после холодной фильтрации, однако оставшиеся в минимальных количествах дрожжи не дают скиснуть за счёт крайне медленного продолжения процесса брожения с выделением углекислоты которая даёт естественную карбонизацию

    01.05.2025

  • spartsmen

    я, конечно, дилетант, но технология производства пива и эля немного различается, разве нет? да и рецепт приготовления в домашних условиях может отличаться от промышленного. в-общем, технолог, которым ты не являешься, мог бы подробно разъяснить.

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Пиво... Пиво - это, конечно, отрава. Но чай действует на мозг человека еще страшнее. У любого алкоголика спросите, с чего он начал? С самого простого - с чая. Скажу больше: если чай с вареньем, то действия выпившего вообще неадекватны. Я вот, когда чай с вареньем пил, все время хотел ребенка сварить.

    01.05.2025

  • Werewolf

    а знания и религи это взаимоискючающие понятия? Я вам больше скажу - сколько войн спровоцировали люди, которые были дюже умными.....это ж ни одной религии не приснится. Я думаю жители двух японских городов лучше б крестовый поход пережили, чем эксперимент одного умника. Да и Гитлер не по вере пошел мир топтать, а по уму

    01.05.2025

  • bvp

    А после просмотра ММА начинают на улице ногами людей забивать, калеками делают. Что хуже?

    01.05.2025

  • оппонент

    Дилетантская чушь. Сам варю пиво дома 12 лет. Без всякой консервации в стекле эль выдерживается и хранится месяцами, а то и годами. Под стародавним трёхдневным ты имел ввиду советскую бурду под названием "Жигулёвское пиво" в котором на третий день в бутылке выпадал осадок из хлопьев.

    01.05.2025

  • оппонент

    Кому плохо?

    01.05.2025

  • inspire

    неправильный заголовок - основной посыл был, Ови, как кумиру и очень медийной личности, нельзя пить пиво на публику

    01.05.2025

  • Bodhishatva

    Может Шлеменке с себя начать? Говорить, чтоб дети в школе учились, а не пропагандировать мракобесие? Что знания - сила, а религия - тьма. Сколько в мире было религиозных войн? Когда народы уничтожались. А вот чтоб кто-то после тяжёлого матча пивка накатил и потом пошёл морду бить - такого не помню. Короче, как говорил Иисус про бревно и соломинку? А? То-то!

    01.05.2025

  • Bodhishatva

    А какой ещё эффект нужен?

    01.05.2025

  • inspire

    Хочешь — пей. Не надо про это говорить... Если ты человек публичный, медийный, то автоматом с тебя будут брать пример ================================================== а вот в этом он сто раз прав ...

    01.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Соглашусь со Шлеменко! Публичные люди задают модели поведения. Михалков в Бесогоне тоже своими рюмочками - "если что мы геологи" пропогандирует не квас и не чайную церемонию.

    01.05.2025

  • Vlad C

    Банка пива - Овечкин снова ВОИН. Банка пива - Шлеменко пьяная в грязь свинья с кулаками.

    01.05.2025

  • Елисей Ромазов

    Да где ты и где Овечкин, нашёл кого жизни учить :grin::grin::grin:

    01.05.2025

  • SMdSH

    Это вообще Советская еще метода. Врачи командные даже рекомендовали 1 бутылку холодного пива после тяжелых нагрузок для восстановления организьма. И ты после этой бутылки не чувствуешь ничего кроме как только, что усталось ушла...больше никакого эффекта эта бутылка пива после больших нагрузок не дает.

    01.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Мешку совсем мозги отбили

    01.05.2025

  • Князь Болтконский

    Не,ну пиво в той же Германии,можно пить с 14 лет,правда в присутствии родителей или опекунов,Но я с ним согласен что не стоит это афишировать такой суперзвезде-молодежь же смотрит.Кто-то обязательно подумает что это не мешает спорту и все у них пойдет прахом.Не все же такие здоровяки как Овечкин.Надо по максимуму оттягивать время начала приема алкоголя у мододежи,тем более тем кто занимается спортом серьезно.

    01.05.2025

  • spartsmen

    хорошего пива грех не выпить кружечку после матча. только сейчас это пиво - консервированная безвкусная моча с двухлетним сроком годности (как, кстати, и молоко) в отличие от стародавнего трёхдневного ...

    01.05.2025

  • Sehrgut

    Губит людей не пиво, Губит людей вода!!!

    01.05.2025

  • zg

    Мдяяяяяяя,если сам неадекват,не надо других по себе мерить!

    01.05.2025

  • alexk78

    А бить морды на потеху публике лучше, чем выпить пива? Тоже ж много людей, которые сначала в залах, а потом и на улицах начинают кулаками махать

    01.05.2025

    • «Тампа-Бэй» — «Флорида»: трансляция матча НХЛ онлайн

    Овечкин забил 4-й гол в этом плей-офф НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 16 11 5 23
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Филадельфия 15 8 7 18
    5 Айлендерс 16 8 8 18
    6 Рейнджерс 17 8 9 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 15 8 7 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 15 5 10 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Чикаго 16 8 8 19
    5 Юта 16 9 7 18
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Сиэтл 16 7 9 19
    4 Сан-Хосе 17 8 9 19
    5 Вегас 15 7 8 18
    6 Эдмонтон 17 7 10 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс - : -
    13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон - : -
    13.11 05:00 Юта – Баффало - : -
    13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости