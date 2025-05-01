Шлеменко: «Очень плохо, что Овечкин пьет пиво после матчей»
Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко отреагировал на слова о том, что хоккеист Александр Овечкин выпивает после матчей.
«Александр Овечкин пьет пиво после матчей? Это очень плохо», — сказал Шлеменко в интервью «СЭ».
«Я знаю многих людей, которые так же выпивают, контролируя себя. По ним, во-первых, не скажешь, что они пьяные. Они себя ведут достойно. Но а сколько у нас тех, кто не может себя так вести? Сколько у нас тех, кто сбивает людей, в остановки влетает?! Чуть ли не каждую неделю происходит. Кто-то дичь исполняет, в пьяном состоянии может ребенка своего убить... сварить ребенка, еще что-то сделать. Начинается же это с чего-то безобидного, понимаете? У любого наркомана спроси, с чего он начал? С самого простого — с травы. Потом потихоньку дальше и дальше разогнался. Так же и здесь. С чего это начинается? Конечно же, с пива. Если он держит себя в руках, если он может... Плюс у каждого человека разная генетическая восприимчивость алкоголя. Это реально доказано. И есть даже целые национальности, которым вообще противопоказана даже капля. Хочешь — пей. Не надо про это говорить... Если ты человек публичный, медийный, то автоматом с тебя будут брать пример».
31 мая на турнире RCC в Екатеринбурге Шлеменко проведет бой против Влада Ковалева по прозвищу «Белаз».
Всего на счету 40-летнего Шлеменко в ММА 66 побед, 15 поражений, 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|11
|5
|23
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Филадельфия
|15
|8
|7
|18
|5
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|6
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|18
|7
|Вашингтон
|16
|8
|8
|17
|8
|Коламбус
|16
|8
|8
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|16
|10
|6
|22
|2
|Бостон
|18
|11
|7
|22
|3
|Оттава
|17
|8
|9
|20
|4
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|18
|5
|Детройт
|16
|9
|7
|18
|6
|Флорида
|16
|8
|8
|17
|7
|Торонто
|17
|8
|9
|17
|8
|Баффало
|15
|5
|10
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|23
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Чикаго
|16
|8
|8
|19
|5
|Юта
|16
|9
|7
|18
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|16
|11
|5
|23
|2
|Лос-Анджелес
|17
|8
|9
|20
|3
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|4
|Сан-Хосе
|17
|8
|9
|19
|5
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|6
|Эдмонтон
|17
|7
|10
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|18
|4
|14
|10
|13.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Рейнджерс
|- : -
|13.11
|03:30
|Филадельфия – Эдмонтон
|- : -
|13.11
|05:00
|Юта – Баффало
|- : -
|13.11
|05:30
|Чикаго – Нью-Джерси
|- : -