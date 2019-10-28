Бобровский заявил, что защитники «Флориды» облегчают ему работу

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский — о матче с «Эдмонтоном» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ. В этой игре он сделал 24 сэйва.

— Ребята были готовы и полны энергии, — цитирует Бобровского официальный сайт «Флориды». — Мы упорно работали все 60 минут. Я думаю, что мои защитники облегчают мою работу. Они не дают соперникам пройти к воротам, не дают занять середину. Вся команда играла очень хорошо. Это хорошая победа для нас.

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