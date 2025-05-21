Бобровский — об игре «Каролины»: «Они пытаются вывести меня из себя»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал провокации игроков «Каролины» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли (5:2).

«Все в порядке. Это плей-офф. Они пытаются вывести меня из себя. Я просто сосредоточен на своем деле», — цитирует голкипера пресс-служба «Пантерз».

В первой игре серии 36-летний россиянин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Второй матч между командами состоится 23 мая на домашнем льду «Харрикейнз». Начало игры — в 03.00 по московскому времени.