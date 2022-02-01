Бобровский выйдет в старте «Флориды» на матч с «Коламбусом»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Коламбусом». С первых минут сыграет вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, в запасе остался Спенсер Найт. Матч «Коламбус» — «Флорида» пройдет сегодня, 1 февраля и начнется в 3:00 мск.