Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бобровский выйдет в старте «Флориды» на матч с «Каролиной»

03:01
Теги:

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Каролиной».

С первых минут в воротах «Пантерз» сыграет Сергей Бобровский, в запасе — Йонас Йоханссон.

В текущем сезоне Бобровский провел 23 матча, в которых пропустил 56 шайб при 91,8 процента отраженных бросков.

Матч «Каролина» — «Флорида» пройдет сегодня, 9 января и начнется в 3:00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Прибывшие из Нур-Султана пассажиры рассказали о ситуации в Казахстане
0
Реклама