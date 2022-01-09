Бобровский выйдет в старте «Флориды» на матч с «Каролиной»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Каролиной».

С первых минут в воротах «Пантерз» сыграет Сергей Бобровский, в запасе — Йонас Йоханссон.

В текущем сезоне Бобровский провел 23 матча, в которых пропустил 56 шайб при 91,8 процента отраженных бросков.

Матч «Каролина» — «Флорида» пройдет сегодня, 9 января и начнется в 3:00 мск.