Бобровский на чемпионском параде «Флориды»: «Мне нравится так собираться в это время года»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский выступил с речью на чемпионском параде команды после победы в Кубке Стэнли.

«Пантерз» 22 июня отмечают чемпионство на пляже в Форт-Лодердейле.

— Что за замечательный день. Спасибо всем, что пришли. Великий год, великий плей-офф, великая победа. Думаю, мне нравится так собираться в это время года.

Невероятные владельцы, великий менеджмент, великий тренерский штаб. Фантастическая команда. Невероятные фанаты. С Божьей помощью мы все можем встретиться здесь в следующем году, — сказал Бобровский.

18 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче финальной серии и во второй раз подряд стала победителем Кубка Стэнли. Помимо Бобровского, за команду выступает российский защитник Дмитрий Куликов.

«Флорида» стала победителем Кубка Стэнли во второй раз подряд. Кроме того, команда третий раз кряду вышла в финал плей-офф НХЛ.