Бобровский: «В первом интервью я сказал, что хочу выиграть во «Флориде» Кубок Стэнли. И вот мы здесь»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский на чемпионском параде команды вспомнил свои слова в первом интервью после перехода в команду.

Чемпионский парад «Пантерз» проходил в Форт-Лодердейле (США) 30 июня. 35-летний россиянин вышел на сцену с российским флагом.

«В первом интервью меня спросили, почему я приехал во «Флориду». Я сказал, что хочу выиграть Кубок Стэнли, и хочу сделать это тут. И вот мы здесь», — сказал Бобровский.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Ранее он играл в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус».

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей впервые в своей 31-летней истории.