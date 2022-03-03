Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» ответил на вопрос о подписании семилетнего контракта с «Пантерз» на 70 миллионов долларов.

— Подписание большого контракта с «Флоридой» давило на вас? Чем больше контракт, тем больше ожиданий и ответственности.

— Все идет постепенно. Я не получил большие деньги сразу после маленького контракта. В «Коламбусе», где я был первым вратарем, платили хорошую зарплату. И такое же давление. Все постепенно. Не скажу, что контракт с «Флоридой» мне кто-то подарил. Считаю, что я заслужил его трудом, отношением к делу и игрой. Не было никаких метаний с моей стороны. Конечно, адаптация к новой команде, городу и климату заняли время. Плюс последний сезон в «Коламбусе» получился эмоционально тяжелым. Чтобы восстановиться, потребовалось время. Но сейчас я счастлив, где нахожусь и с какой организацией подписал контракт. Доволен коллективом и игрой команды.

Полное интервью с Сергеем Бобровским — по ссылке.