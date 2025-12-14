Бобровский вышел на шестое место в НХЛ по сухим матчам среди европейцев

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в матче с «Далласом» (4:1) в 52-й раз в карьере в НХЛ сыграл на ноль.

Как сообщает пресс-служба лиги, по количеству сухих матчей 37-летний россиянин опередил Томаша Вокоуна (51) и сравнялся с Тууккой Раском (52).

Среди вратарей, родившихся за пределами Северной Америки, Бобровский по данному показателю занимает шестое место. Впереди Ярослав Галак (53), Евгений Набоков (59), Пекка Ринне (60), Хенрик Лундквист (64) и Доминик Гашек (81).

В сезоне-2025/26 средний коэффициент надежности Бобровского составляет 2,84, а процент отраженных бросков — 88,51. В игре с «Далласом» он в третий раз в сезоне сыграл на ноль.