14 декабря, 07:27

Бобровский вышел на шестое место в НХЛ по сухим матчам среди европейцев

Павел Лопатко

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в матче с «Далласом» (4:1) в 52-й раз в карьере в НХЛ сыграл на ноль.

Как сообщает пресс-служба лиги, по количеству сухих матчей 37-летний россиянин опередил Томаша Вокоуна (51) и сравнялся с Тууккой Раском (52).

Среди вратарей, родившихся за пределами Северной Америки, Бобровский по данному показателю занимает шестое место. Впереди Ярослав Галак (53), Евгений Набоков (59), Пекка Ринне (60), Хенрик Лундквист (64) и Доминик Гашек (81).

В сезоне-2025/26 средний коэффициент надежности Бобровского составляет 2,84, а процент отраженных бросков — 88,51. В игре с «Далласом» он в третий раз в сезоне сыграл на ноль.

Евгений Набоков
Пекка Ринне
Сергей Бобровский
Туукка Раск
Хенрик Лундквист
Ярослав Галак
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Доминик Гашек
Томаш Вокоун
Популярное видео
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Елисей Петров

    0 пишется так, а не вот так 1))).

    15.12.2025

  • Елисей Петров

    Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в матче с «Далласом» (4:1) в 52-й раз в карьере в НХЛ сыграл на ноль. Карл, что тут не так?)))

    15.12.2025

  • Елисей Петров

    Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в матче с «Далласом» (4:1) в 52-й раз в карьере в НХЛ сыграл на ноль. 4:1 это не на 0, Карл))).

    15.12.2025

    • «Виннипег» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

    Овечкин вышел на чистое 51-е место по результативным передачам в истории НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 33 22 11 46
    2 Айлендерс 34 19 15 41
    3 Филадельфия 32 17 15 40
    4 Вашингтон 33 18 15 40
    5 Питтсбург 32 14 18 37
    6 Нью-Джерси 33 18 15 37
    7 Рейнджерс 35 16 19 36
    8 Коламбус 33 14 19 34
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 35 19 16 41
    2 Бостон 34 20 14 40
    3 Тампа-Бэй 33 18 15 39
    4 Флорида 33 18 15 38
    5 Монреаль 33 17 16 38
    6 Торонто 32 15 17 35
    7 Оттава 32 15 17 34
    8 Баффало 32 14 18 32
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 33 24 9 55
    2 Даллас 34 22 12 49
    3 Миннесота 34 20 14 45
    4 Юта 36 17 19 37
    5 Сент-Луис 35 13 22 33
    6 Виннипег 33 15 18 32
    7 Чикаго 33 13 20 32
    8 Нэшвилл 33 13 20 30
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 34 20 14 42
    2 Вегас 31 16 15 41
    3 Эдмонтон 34 16 18 38
    4 Лос-Анджелес 33 14 19 37
    5 Сан-Хосе 34 17 17 37
    6 Сиэтл 31 12 19 30
    7 Калгари 34 13 21 30
    8 Ванкувер 33 13 20 29
    Результаты / календарь
    8.12
    9.12
    10.12
    11.12
    12.12
    13.12
    14.12
    15.12
    16.12
    17.12
    18.12
    19.12
    20.12
    21.12
    22.12
    23.12
    18.12 03:00 Флорида – Лос-Анджелес 3 : 2
    18.12 03:30 Детройт – Юта 1 : 4
    18.12 04:00 Сент-Луис – Виннипег 1 : 0
    18.12 04:00 Нэшвилл – Каролина 1 : 4
    18.12 06:00 Вегас – Нью-Джерси - : -
    Все результаты / календарь

