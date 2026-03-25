Бобровский вышел на седьмое место по победам в НХЛ среди вратарей

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:4 Б) одержал 455-ю победу в лиге.

Россиянин поднялся на седьмое место в истории лиги среди голкиперов по этому показателю. Бобровский обошел канадца Кертиса Джозефа (454 победы). На шестом месте находится Хенрик Лундквист, на счету которого 459 побед.

Лидером по выигранным матчам в НХЛ среди вратарей является Мартин Бродер — 691. На второй строчке располагается Марк-Андре Флери (575 побед).

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