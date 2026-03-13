Бобровский вышел на первое место по матчам в НХЛ среди российских вратарей

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вышел на первое место по матчам в НХЛ среди российских вратарей, сравнявшись с Николаем Хабибулиным.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (1:2 ОТ) Бобровский совершил 30 сейвов. Для него это был 799-й матч в лиге.

Также россиянин вышел на 18-е место по числу матчей среди вратарей в истории НХЛ. Рекордсменом по этому показателю является канадец Мартин Бродер (1266).

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