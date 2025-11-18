Бобровский вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству побед среди вратарей

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству побед среди голкиперов, сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (8:5) 37-летний россиянин одержал свою 438-ю победу и обошел Жака Планта (437). Лидирует Мартин Бродер (691).

В сезоне-2025/26 средний коэффициент надежности Бобровского составляет 2,8, а процент отраженных бросков — 88,22. В 14 матчах он одержал 9 побед.