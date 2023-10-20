Бобровский вышел на чистое второе место по победам среди вратарей «Флориды»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Торонто» — 3:1.

Для вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского это 107-я победа вместе с командой. 35-летний россиянин обошел Джона Ванбисбрука и вышел на чистую вторую строчку по победам среди всех вратарей франшизы. Больше побед только у Роберто Луонго (230).

В текущем сезоне Бобровский провел 4 матча, пропустив 11 шайб и отразив 90,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,81.