Бобровский вышел на чистое четвертое место по сухим матчам в плей-офф НХЛ среди россиян

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сыграл на ноль в четвертом матче серии плей-офф НХЛ против «Торонто» (2:0).

36-летний россиянин отразил все 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Бобровский оформил пятый шатаут в Кубке Стэнли в карьере. Он вышел на чистое четвертое место по играм на ноль в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя Семена Варламова и Илью Брызгалова. На третьей позиции по этому показателю располагается Николай Хабибулин (6). Первую строчку делят Андрей Василевский и Евгений Набоков (по 7).

В плей-офф сезона-2024/25 Бобровский провел девять матчей, его процент отраженных бросков составляет 88,8.