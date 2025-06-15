Бобровский вышел на чистое 15-е место среди вратарей по числу матчей в Кубке Стэнли

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский проводит свой 116-й матч в карьере в Кубке Стэнли.

15 мая он принимает участие в 5-м матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (2-2). 36-летний голкипер вышел на чистое 15-е место в истории лиги по количеству матчей в Кубке Стэнли среди вратарей. Он обошел Гленна Холла. Рекордсменом является Патрик Руа с 247 матчами.

Среди российких вратарей лидером по играм в Кубке Стэнли является Андрей Василевский, на счету которого 120 матчей.