Бобровский вышел на чистое 13-е место по победам среди вратарей НХЛ

«Флорида» на выезде победила «Даллас» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 32 броска по своим воротам.

Для 36-летнего россиянина эта победа стала 402-й в НХЛ. Бобровский обошел по этому показателю Криса Осгуда и вышел на чистое 13-е место среди голкипер в НХЛ. Рекордсменом лиги является Мартин Бродер (691 победа).

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. До этого вратарь играл в НХЛ за «Коламбус» и «Филадельфию».