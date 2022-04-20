Бобровский вышел на 25-е место по победам среди вратарей НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в гостевом матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:2) одержал 334-ю победу в НХЛ.

33-летний вратарь теперь делит 25-е место с Кэмом Уордом по победам среди вратарей всех времен в лиге.

Бобровский в прошедшей встрече совершил 24 сейва. Ворота «Айлендерс» защищал другой российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 39 бросков.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Он подписал семилетний контракт на сумму 70 миллионов долларов.

В этом сезоне российский голкипер провел 50 матчей, в среднем за игру отражая 2,65 шайбы, а процент отраженных бросков составляет 91,22.

«Флорида» занимает первое место в таблице Восточной конференции и уже обеспечила себе выход в плей-офф.