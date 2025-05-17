Бобровский вышел на 19-е место по числу матчей в Кубке Стэнли среди вратарей

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский занял 19-е место по количеству матчей в плей-офф НХЛ для игроков своей позиции.

Шестой матч второго раунда с «Торонто» (0:2) стал для 36-летнего россиянина 105-м в Кубке Стэнли. Он опередил Туукку Раска (104 матча). 18-е место в списке занимает Терри Савчук (106 игр).

Лидером по количеству матчей в Кубке Стэнли среди вратарей является Патрик Руа — 247 игр.