Бобровский вышел на 18-е место по победам в плей-офф НХЛ

«Флорида» выиграла у «Эдмонтона» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли — 4:3 2ОТ.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 42 из 46 бросков по своим воротам. Как сообщает пресс-служба лиги, 36-летний россиянин вышел на чистое 18-е место в истории по количеству побед в матчах плей-офф НХЛ.

Счет в серии стал равный — 1-1. Третий матч состоится во вторник, 10 июня, и начнется в 03.00 по московскому времени.