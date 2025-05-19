Бобровский вышел на 18-е место по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди вратарей

«Флорида» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Торонто».

Для вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского это 106-й матч в плей-офф. Он вышел на 18-е место по количеству игр в розыгрыше Кубка Стэнли среди вратарей лиги, сравнявшись с Терри Савчуком.

На 17-й строчке расположидся Жак Плант, на счету которого 112 матчей.