17:28 | Хоккей — НХЛ

Бобровский выложил фото из Майами. Переход во "Флориду" все ближе?

Первоначальная подпись к посту Сергея Бобровского.
Первоначальная подпись к посту Сергея Бобровского.
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Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский в Инстаграме выложил фото из Майами, на котором он сидит с телефоном в руке.

- Ок, пришло время решать, что мы будем делать дальше, - подписан снимок. 

Через несколько минут Бобровский удалил запись и снова опубликовал фото, но уже без этой подписи.

Ранее появилась информация, что вратарь может подписать контракт с "Флоридой".

30-летний вратарь в прошедшем сезоне провел 62 матча за "Коламбус" в регулярном чемпионате и 10 - в плей-офф. В среднем за матч он пропускал 2,58 и 2,41 шайбы, соответственно.

Панарин и Бобровский едут во Флориду. На кону – около 140 миллионов долларов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alright..

Публикация от Sergei Bobrovsky (@sergeibobrovsky)

 

 

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