Бобровский выложил фото из Майами. Переход во "Флориду" все ближе?

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский в Инстаграме выложил фото из Майами, на котором он сидит с телефоном в руке.

- Ок, пришло время решать, что мы будем делать дальше, - подписан снимок.

Через несколько минут Бобровский удалил запись и снова опубликовал фото, но уже без этой подписи.

Ранее появилась информация, что вратарь может подписать контракт с "Флоридой".

30-летний вратарь в прошедшем сезоне провел 62 матча за "Коламбус" в регулярном чемпионате и 10 - в плей-офф. В среднем за матч он пропускал 2,58 и 2,41 шайбы, соответственно.

Панарин и Бобровский едут во Флориду. На кону – около 140 миллионов долларов