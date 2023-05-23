Бобровский впервые в карьере сыграл на ноль в плей-офф НХЛ

«Флорида» в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ обыграла «Каролину» (1:0).

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 32 броска. Для 34-летнего россиянина это первый матч на ноль за всю карьеру в Кубке Стэнли.

Всего на счету Бобровского 64 матча в плей-офф, в которых он 27 раз одержал победу и пропустил 181 шайбу.