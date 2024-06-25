Бобровский впервые стал обладателем Кубка Стэнли

«Флорида» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон» (2:1) и стала победителем плей-офф.

В составе «Пантерз» вратарь Сергей Бобровский впервые стал обладателем Кубка Стэнли. 35-летний россиянин выступает за «Флориду» с 2019 года. Также голкипер играл за «Филадельфию» и «Коламбус».

Бобровский также является двукратным обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ (2013, 2017).

В победном плей-офф Бобровский провел 24 матча, дважды сыграв на ноль и отразив 90,5 процента бросков.