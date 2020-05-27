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Бобровский вошел в топ-5 разочарований сезона по версии The Hockey Writers

16:26
Сергей Бобровский. Фото nhl.com
Сергей Бобровский. Фото nhl.com
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Портал The Hockey Writers назвал пять игроков, которые разочаровали в досрочно завершившемся регулярном чемпионате НХЛ. В список вошли Джефф Скинннер, Пи-Кей Суббан, Мэтт Дюшен, Алекс Гальченюк и Сергей Бобровский.

31-летний российский вратарь перед началом сезона подписал семилетний контракт с «Флоридой» на 70 миллионов долларов. В 50 матчах прошедшего сезона он одержал 23 победы. В среднем за встречу голкипер пропускал 3,23 шайбы, отражая 90% бросков. Один раз он сыграл на ноль.

Бобровский — двукратный обладатель «Везина трофи».

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