Бобровский вошел в топ-5 разочарований сезона по версии The Hockey Writers

Портал The Hockey Writers назвал пять игроков, которые разочаровали в досрочно завершившемся регулярном чемпионате НХЛ. В список вошли Джефф Скинннер, Пи-Кей Суббан, Мэтт Дюшен, Алекс Гальченюк и Сергей Бобровский.

31-летний российский вратарь перед началом сезона подписал семилетний контракт с «Флоридой» на 70 миллионов долларов. В 50 матчах прошедшего сезона он одержал 23 победы. В среднем за встречу голкипер пропускал 3,23 шайбы, отражая 90% бросков. Один раз он сыграл на ноль.

Бобровский — двукратный обладатель «Везина трофи».