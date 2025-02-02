Бобровский вошел в топ-25 вратарей по числу матчей в НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вошел в топ-25 голкиперов по числу проведенных матчей в НХЛ.

1 февраля «Флорида» с Бобровским обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Матч стал для 36-летнего россиянина 735-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он догнал чеха Доминика Гашека и делит с ним 25-е место.

Рекордсменом НХЛ по числу проведенных матчей является канадец Мартин Бродо (1266).